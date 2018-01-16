5 миллионов килограммов продуктов бесплатно получили нуждающиеся по всей России

В 2017 году в рамках программы оказания продовольственной и непродовольственной помощи социально незащищенные слои населения получили более 5 миллионов килограммов продуктов питания и товаров первой необходимости от производителей, торговых сете, сетей питания и неравнодушных жителей страны. Сбор, доставку в регионы и раздачу продуктов осуществлял благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» при поддержке церквей, региональных некоммерческих организаций и государственных социальных служб.

Молочные продукты, крупы, каши, подсолнечное масло, консервация, замороженная рыба, соки, воды, сладости, а также средства личной гигиены, подгузники и бытовую химию на протяжение всего года раздавал «Фонд продовольствия «Русь» многодетным малоимущим семьям, одиноким матерям, инвалидам и пожилым людям, проживающим в том числе в деревнях, селах и малых городах России. Заработало также новое направление – оказание помощи бездомным животным, в рамках которого фонд направляет корма для кошек и собак в приюты.