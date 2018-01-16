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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который совершил преступление экстремистской направленности

Вторник, 16 января 2018 08:05
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, жителя Новопокровского района Краснодарского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, с 2012 по 2015 года, молодой человек на своей официальной странице «ВКонтакте» периодически размещал информацию, для публичного просмотра, которая внесена в Федеральный список экстремистских материалов Министерства Юстиции Российской федерации, так как признаны материалами, возбуждающими национальную и социальную ненависть и вражду, а также дискриминацию и унижение людей по этническим, социальным и иным признакам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.


Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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