Блиндаж времен Великой Отечественной войны установили в городском историческом музее Горячего Ключа. Ознакомиться с экспозицией приглашаются все желающие.

Бойцовская амуниция, снаряды, гильзы и выщербленный временем и суровыми испытаниями бревенчатый свод – огневую точку работники музея постарались реконструировать в мельчайших подробностях. При этом все материалы для блиндажа были взяты из фондового материала учреждения. Военная экспозиция создана в рамках краевого образовательно-просветительского проекта «75-летию Великой Победы – 75 героических страниц» и приурочена ко Дню освобождения Горячего Ключа от немецко-фашистских захватчиков. Ознакомиться с военной экспозицией можно по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 36.

Масштабный краевой проект «75-летию Великой Победы – 75 героических страниц» был разработан в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Его координаторами выступают историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына, Краснодарская краевая научная библиотека имени Пушкина, «Кубанькино», управление архивов министерства культуры Краснодарского края, историко-краеведческие музеи Кубани. До 9 мая 2020 года в музее-заповеднике имени Фелицына пройдут 75 мероприятий для подростков и молодежи, посвященных основным датам истории Великой Отечественной войны. Столько же событий будет организовано в каждом муниципалитете. Жителей и гостей Горячего Ключа ждут разнообразные выставки, экскурсии, лекции, конкурсы и многое другое – их организуют музейные, клубные учреждения и библиотеки курорта.