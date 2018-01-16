Жители Геленджика просят оставить им место для выхода в море

В еженедельнике «Юг Times» была опубликована статья «Сматывайте удочки!», в которой говорилось о том, что жители Геленджика просят краевой суд, а также администрации города и края оставить им место для выхода в море. Сегодня мы публикуем этот материал на страницах нашей газеты.

Сматывайте удочки!

Еженедельник «Юг Times» уже писал о проблеме, с которой столкнулись владельцы маломерных судов Геленджика. Городские власти требуют от них освободить территорию причала. Рыбаки борются за право свободного выхода в море: ищут справедливости в судах, выходят на пикеты, обращаются с просьбами вникнуть в их проблему к президенту РФ и губернатору Кубани.

Потребительский кооператив «Морской» располагается на земельном участке по улице Революционной, 14 в Геленджике, начиная с 1948 года. Здесь выросло уже несколько поколений знатоков морского дела. ПК «Морской» объединяет любителей рыбной ловли и морских прогулок. Никакой коммерческой деятельности на территории причала не ведется. Хотя некоторые и пытаются утверждать, что члены кооператива получают баснословную прибыль от продажи рыбы.

ОТДУШИНА ДЛЯ ГОРОЖАН

Сегодня причал № 93 — это благоустроенная территория с просторным лодочным ангаром, удобным слипом для спуска судов на воду.

Члены ПК «Морской» за долгие годы вложили немало сил и средств в оборудование причала. Это единственное место в бухте, откуда рыбаки — жители города могут выйти в море. Остальные участки на берегу находятся в частной собственности. Туда не то что с лодкой — на своих двоих не пустят.

Контролирующие ведомства не имеют нареканий к деятельности кооператива. Береговая охрана ежедневно проводит проверки. За соблюдением скоростного режима и траектории выхода в море следит Государственная инспекция маломерных судов. Территория причала

находится под видеонаблюдением. На берегу и в помещениях порядок. Убедиться в этом может любой желающий.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ ТЯЖБА?

— Мы пытаемся выяснить, кто положил глаз на эту территорию, но пока безуспешно, — говорит председатель правления ПК «Морской» Юрий Бердиков. — Администрация требует, чтобы освобождали берег и ангары. Не заберем же мы с собой помещения, элементы берегоукрепления и все остальное, на что потратили уже миллионы рублей... Кому это все достанется?

Чиновники предлагают нам приобрести новый участок для причала с торгов. Представляете, сколько стоит земля в центре Геленджика на берегу моря? А сколько нужно вложить в оснащение причала? Кто это будет делать, где брать такие деньги? Если наших стариков лишат возможности выходить в море, многие наверняка отправятся на кладбище.

СЛОВО ДАЛ — СЛОВО ЗАБРАЛ?

— На наш взгляд, путаница в документах произошла по вине администрации. Мы неоднократно делали попытки привести их в порядок. Но, видимо, держать нас в подвешенном состоянии было кому-то на руку, — считает член ревизионной комиссии ПК «Морской» Алексей Ягольник. — Мы жили дружно с городским руководством, всегда помогали в подготовке праздников, спортивных соревнований на воде. Мы всегда оказываем помощь детско-юношеским организациям, занимающимся водными видами спорта, в организации состязаний и спуске судов на воду.

Когда в 2002 году глава города Виктор Хрестин предложил нам принять участие в реконструкции набережной, мы согласились. Тем более что он дал письменные гарантии того, что помещение под пешеходной эстакадой для хранения лодок после окончания строительства будет передано в пользование кооперативу. Такой документ у нас есть. Получается, слово главы ничего не стоит?

НАБЕРЕЖНУЮ СТРОИЛИ ВМЕСТЕ

По условиям соглашения с администрацией, при реконструкции набережной Геленджика город построил пешеходную эстакаду, а ПК «Морской»

обустраивал пространство под ней. Проект был согласован с кооперативом, рыбаки потратили несколько миллионов рублей на проведение работ. Когда строительство было завершено, ПК «Морской» стал оформлять право собственности на постройку.

— Из-за того, что правоустанавливающие документы на участок так и не были оформлены, хотя мы годами обивали пороги чиновничьих кабинетов, пришлось обращаться в суд, — продолжает Юрий Бердиков. — Судебная тяжба длилась около шести лет. Хрестин, казалось, был на нашей стороне. Письменно просил суд удовлетворить нашу просьбу.

Но только позже узнали, что администрация вела двойную игру. Пока мы тратили силы и средства на доказательство своих прав на объект, который построили на свои деньги и при наличии всех разрешений, чиновники оформили постройки в собственность муниципалитета.

НАДЕЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В скором времени администрация Геленджика обратилась в городской суд с требованием к ПК «Морской» освободить земельный участок по Революционной, 14. Фемида иск чиновников удовлетворила. Но рыбаки не оставляют надежды добиться справедливости в суде, тем более что для этого они располагают целым рядом правовых оснований. Люди просят суд и руководителей региона разобраться в ситуации и принять меры, чтобы не создавать в курортном городе социальной напряженности.

О своей беде рыбаки сообщают президенту РФ, губернатору Кубани. Жители Геленджика, с которым общались корреспонденты «Юг Times», поддерживают стремление рыбаков отвоевать единственное место в бухте, откуда простые горожане могут свободно выходить в море.

Наталья Нестеренко

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ДОСЬЕ «ЮГ TIMES»

В составе потребительского кооператива «Морской», зарегистрированного по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 14 — 120 членов. Еще 350 судов приписано к причалу №93.

Из 120 членов ПК «Морской» 42 — пенсионеры и ветераны труда, 5 инвалидов (2 получили инвалидность, исполняя служебный долг в структуре МВД), 1 чернобылец, 1 блокадник Ленинграда, он же участник боевых действий в Афганистане.

С причала № 93 выходят в море представители 21 династии.