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Гулькевичанка пожалела свой «Лексус» и погасила долг

Вторник, 16 января 2018 11:41
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Не пожелала расстаться с любимым авто жительница Гулькевичей. Когда судебные приставы-исполнители наложили арест на принадлежащий ей «Лексус», женщина в короткий срок погасила почти 150-тысячную задолженность по налоговым платежам.

Для чего жительнице края понадобилось довести ситуацию до применения к ней кардинальных мер, неизвестно. После наложения ареста она смогла погасить долг в течение десяти дней, прежде чем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, автотранспортное средство должно было быть изъято и передано на реализацию.

Помимо оплаты «налоговой» задолженности женщине пришлось также уплатить исполнительский сбор на сумму свыше 10 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

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