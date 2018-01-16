Гулькевичанка пожалела свой «Лексус» и погасила долг

Не пожелала расстаться с любимым авто жительница Гулькевичей. Когда судебные приставы-исполнители наложили арест на принадлежащий ей «Лексус», женщина в короткий срок погасила почти 150-тысячную задолженность по налоговым платежам.

Для чего жительнице края понадобилось довести ситуацию до применения к ней кардинальных мер, неизвестно. После наложения ареста она смогла погасить долг в течение десяти дней, прежде чем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, автотранспортное средство должно было быть изъято и передано на реализацию.

Помимо оплаты «налоговой» задолженности женщине пришлось также уплатить исполнительский сбор на сумму свыше 10 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.