ФСК ЕЭС расширила парк спецтехники на Юге России

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2017 году расширила парк спецтехники для обслуживания подстанций и линий электропередачи Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Закуплены 15 единиц автотехники российского производства, которая обеспечит оперативность и высокое качество выполнения ремонтных и аварийных работ на энергообъектах южного региона.

В числе новых единиц спецтехники – четыре автогидроподъемника. Автовышки помогают энергетикам ремонтировать габаритное подстанционное оборудование, а также линии электропередачи на высоте до 30 метров.

Кроме того, приобретена передвижная диагностическая лаборатория, два бригадных автомобиля повышенной проходимости, предназначенные для доставки и проживания персонала в полевых условиях.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах для надежного функционирования подстанций и линий электропередачи используется более 500 единиц автомобилей и специальной техники.