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Птицы Красной книги появились на почтовых марках

Среда, 17 января 2018 08:51
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16 января в рамках серии «Фауна России» в почтовое обращение вышли четыре марки с изображениями дятлов. Марки выпущены размером 42х30 мм, номиналом 35 рублей, тираж каждой – 120 тыс. экземпляров. Марки поступят в продажу в краснодарские отделения Почты России.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице 26, в Москве. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

На территории России встречаются 14 видов дятлов. Некоторые из них занесены в Красную книгу.

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