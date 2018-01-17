Внести свои предложения по благоустройству Горячего Ключа могут местные жители

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 9 января стартовал прием заявок.

Жители домов 193, 195 б, 189 а и 215 по ул. Ленина и в доме на ул. Революции, 3-а поделились своим видением благоустроенной внутридомовой территории. Комфортабельные и безопасные детские площадки, зеленые зоны – это и многое другое горячеключевцы включили в свои проекты.

Многоквартирными домами предложения не ограничиваются. В планах муниципалитета – благоустроить озеро Круглое. Для жителей и гостей Горячего Ключа это излюбленное место для отдыха и прогулок и зимой, и особенно летом. В последние годы район городского парка стал центром проведения масштабных праздников, таких, как Фестиваль Живой воды и День города. Преображенная по современным стандартам, эта территория станет еще более популярной и востребованной.

Дворы и парковые зоны заинтересовали горожан еще в 2017-м. А с начала нового года начали поступать предложения по благоустройству центральной улицы города. От творческого объединения «Перекресток» до санаторно-курортного парка предложено реконструировать аллею по обе стороны дороги, установить современные светильники, комфортабельные беседки, лавочки, обустроить «зеленые зоны». Направить свое предложение можно в электронном виде, либо обратиться с заявкой в городскую администрацию по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д.191, каб. №6. Подробности – по телефонам: 8(86159) 3-57-51, 3-84-40. Подробно ознакомиться с правовой документацией и проектами благоустройства можно на официальном сайте администрации города.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017-м. В Краснодарском крае за год было благоустроено порядка 200 дворов и десятки парков. Национальный проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов Российской Федерации и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей. На его реализацию в прошлом году из бюджетов всех уровней было выделено порядка 1,8 млрд. рублей. В 2018 объем запланированных средств – 1,4 млрд. рублей.