15 января Краснодарский следственный отдел на транспорте отметил 7 годовщину образования Следственного комитета России

За 2017 год следователями отдела было окончено 88 уголовных дел. Приоритетным направлением деятельности отдела является защита прав и свобод детей и несовершеннолетних.

Так, в январе 2018 года Краснодарским следственным отделом на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя города Усть-Лабинска Краснодарского края. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших).

По версии следствия, 26 и 27 октября 2017 года 55-летний мужчина, находясь на территории товарного двора железнодорожной станции «Усть-Лабинская», расположенного в городе Усть-Лабинск, увидел 4 школьниц - 9-10-ти лет следовавших из школы. Мужчина, осознавая, что потерпевшие находятся в беспомощном состоянии и не понимают характер и значение совершаемых с ними действий, с целью удовлетворения своих половых потребностей, совершил в отношении девочек иные действия сексуального характера (путем самоудовлетворения).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.