ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подвел итоги работы в 2017 году

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» начало предоставлять услуги водоснабжения со второго полугодия 2017 года, сменив на этом ответственном посту ООО «Югводоканал», с которым краевые власти расторгли концессионное соглашение. В настоящее время водоснабжающее предприятие находится в ведомственном подчинении министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Реорганизация предприятия - процесс длительный и сложный: готовились документы, решались структурные и производственные вопросы. Сегодня период становления предприятия благополучно завершается. Изменилась форма собственности, но функции остались неизменными – это обеспечение населения, гостей и предприятий Кубани стабильным и качественным водоснабжением.

Напомним, в структуре ГУП КК «Кубаньводкомплекс» три ремонтно-эксплуатационных управления – РЭУ «Троицкий групповой водопровод», РЭУ «Таманский групповой водопровод» и РЭУ «Ейский групповой водопровод». «Троицкий групповой водопровод» по магистральному водопроводу поставляет питьевую воду в город Крымск, а также в города Новороссийск и Геленджик, поселки побережья Черного моря. «Таманский групповой водопровод» - в 28 населенных пунктов Таманского полуострова и «Ейский групповой водопровод» по магистральному водопроводу в Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский, Крыловской районы Краснодарского края и Азовский район Ростовской области. Сегодня более 700 работников предприятия обеспечивают чистую воду и комфортные условия проживания для 800 тысяч постоянных жителей, а в курортный сезон и для 1,5 миллионов отдыхающих.

Всего за период с июля по декабрь 2017 года было подано свыше 35 миллионов кубометров водопроводной воды высокого качества, отвечающей всем нормам СанПиН. Подача воды осуществлялась стабильно в соответствии с договорными обязательствами.

О качестве работы говорит и такой показатель, как число аварийных ситуаций. По сравнению с 2016 годом аварийность на сетях водоснабжения, обслуживаемых ГУП КК «Кубаньводкомплекс», снизилась на 5,5%. Соответственно снизились и потери воды. Самый высокий показатель снижения общего объема аварийности почти на 40% приходится на водопроводные сети ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». В первую очередь столь высокий показатель связан со строительством нового магистрального водовода МВ-3 диаметром 1000 мм, который строится параллельно действующим водоводам. Строительство третьей нитки ведется в рамках проекта масштабной реконструкции «Троицкого группового водопровода». Финансирование осуществляется из краевого бюджета. На сегодняшний день построено десять километров, из них 5,3 км в 2017 году. В декабре был успешно выполнен завершающий этап строительства десятикилометрового участка - монтаж в трех местах тройников с поворотно-дисковыми затворами между новым магистральным водоводом МВ-3 и действующим МВ-2. Реконструкция водовода позволила повысить качество и надежность линейной системы водоснабжения, которая так была необходима в последние годы, особенно в курортный сезон.

Снижения аварийности удалось достичь также и в результате выполнения большого объема работ по ремонту водопроводных сетей и оборудования при проведении плановых и оперативных ремонтов. Так в ноябре специалистами «Троицкого группового водопровода» были произведены работы по монтажу узла защиты от гидравлического удара и предотвращения обратного потока воды на магистральном водоводе МВ-1 диаметром 1000 мм рядом со станицей Неберджаевской. В соответствии с производственной программой выполнен текущий ремонт артезианских скважин.

В РЭУ «Таманский групповой водопровод» активно ведется работа по замене ветхих поселковых сетей. Всего во втором полугодии 2017 года в поселках Волна и Сенной, в станице Тамань было заменено почти 2,5 километра аварийных водоводов. Также в станице Тамань был построен и подключен к сетям водоснабжения новый трубопровод протяженностью 404 метра по улице Победы. В поселке Приазовском заменена водонапорная башня объемом 25 кубометров и подводящий к ней водовод.

Работы ведутся и на магистральных водоводах Таманского полуострова: на водоводе В-9 диаметром 426 мм был заменен аварийный участок протяженностью 40 метров, выполнен первый этап работ по переключению построенного участка магистрального водовода МТ-2 длиной более семи километров в магистраль МТ.

В 2017 году вторая половина июля и начало августа выдались на редкость жаркими и засушливыми. Столбики термометра превышали отметку в 30 градусов. Рекордно высокие температуры повлекли за собой и рекордный расход воды. Но, несмотря на возросшие нагрузки, летний сезон «Кубаньводкомплекс» отработал в штатном режиме. Крупных повреждений на сетях водоснабжения не было. Возникающие аварийные ситуации устранялись в течение рабочего дня в нормативные сроки, во многих случаях без ограничения или прекращения подачи воды потребителям.

В срок и с хорошим качеством были завершены все мероприятия, включенные в план по подготовке объектов к работе в зимних условиях. Во многом это заслуга работников предприятия. В коллективе трудятся настоящие профессионалы, специалисты с большим опытом работы, которые умеют решать самые сложные задачи и обеспечивают жителям Кубани бесперебойную подачу качественной питьевой воды.

Проделанная работа позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. В 2018 году «Кубаньводкомплекс» надеется сохранить стабильность и надежность в обеспечении потребителей услугами по водоснабжению.