В Сочи к ЧМ по футболу на безналичную оплату перейдут 365 автобусов

По словам вице-мэра Сочи Сергея Юрченко, в настоящее время можно расплатиться картой уже в ста из 365 автобусах. Об этом пишет «Кубань24».
Кроме того, что представители клиентских групп ФИФА и зрители, которые приобрели билеты на матчи, получат специальные карты со считывающим чипом для бесплатного проезда в городском транспорте.
Также в Центральном, Хостинском и Адлерском районах появятся 250 указателей пешеходной мультиязычной навигации.
В Сочи к ЧМ по футболу на безналичную оплату перейдут 365 автобусовСреда, 17 января 2018 08:59
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По словам вице-мэра Сочи Сергея Юрченко, в настоящее время можно расплатиться картой уже в ста из 365 автобусах. Об этом пишет «Кубань24».
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