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На Кубани до конца 2018 года появятся 18 малобюджетных спорткомплексов‍

Среда, 17 января 2018 09:00
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На территории Краснодарского края до конца 2018 года появятся 18 малобюджетных спорткомплексов. На эти цели власти региона направят 300 млн рублей.
Один из таких центров 16 января открылся в Тимашевском районе. В торжественной церемонии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Приятно начинать год с открытия новых социальных учреждений: на прошлой неделе мы открыли школу в Армавире, а сегодня – спортивный комплекс в станице Медведовской. Этого здесь ждали, комплекс действительно нужен», – подчеркнул губернатор.
По данным пресс-службы администрации края, строительство объектов спорта шаговой доступности является приоритетным направлением.
Так, за последние годы в муниципалитетах построили более 580 универсальных спортивно-игровых площадок.

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