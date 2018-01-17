На Кубани до конца 2018 года появятся 18 малобюджетных спорткомплексов‍

На территории Краснодарского края до конца 2018 года появятся 18 малобюджетных спорткомплексов. На эти цели власти региона направят 300 млн рублей.

Один из таких центров 16 января открылся в Тимашевском районе. В торжественной церемонии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Приятно начинать год с открытия новых социальных учреждений: на прошлой неделе мы открыли школу в Армавире, а сегодня – спортивный комплекс в станице Медведовской. Этого здесь ждали, комплекс действительно нужен», – подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы администрации края, строительство объектов спорта шаговой доступности является приоритетным направлением.

Так, за последние годы в муниципалитетах построили более 580 универсальных спортивно-игровых площадок.