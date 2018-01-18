Сказочная страна

Краснодарский академический театр драмы, завершив новогоднюю компанию, как и все театры, подводит итоги. Сразу несколько спектаклей зритель мог увитеть и оценить. В их числе новогодняя премьера, спектакль-фантазия по мотивам сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». Сказка, написанная английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджом Доджсоном (Льюис Кэрролл псевдоним), рассказывает о девочке по имени Алиса, которая попадает в воображаемый, фантастический мир.

Традиционное новогоднее представление в Краснодарском театре драмы порадовало, как юных зрителей, так их пап и мам своим разнообразием и выдумкой.

Фасад здания театра и фойе первого и второго этажа были оформлены в стиле новогоднего праздника и превратились в по-настоящему в нереальный мир Зазеркалья, в котором заблудилась главная героиня сказок Льюиса Кэрролла – Алиса.

Интерактивные пространства «Шахматы», «Стена Шалтая-Болтая», «Волшебный сад» с ожившими Маргаритками, Лилиями и Розами, говорящее Зеркало на площадке «У Камина» – все это вовлекло гостей в удивительное сказочное путешествие странствие.

Гидами юных путешественников стали такие знаменитые персонажи как Шалтай-Болтай, молодцы-чудаки Труляля и Траляля, Черная и Белая Королевы – правительницы сказочной страны, в которую на время и превратился краевой театр драмы.