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Замечательный подарок любителям горных лыж и сноуборда подготовили в отеле «Бревис»

Четверг, 18 января 2018 11:41
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Замечательный подарок любителям горных лыж и сноуборда подготовили в отеле «Бревис», созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи. Для гостей отеля начал действовать бесплатный трансфер на горные курорты олимпийской столицы.

- Для гостей отеля услуга трансфера включена в стоимость размещения. Время отправления из Сочи - 09:00, с курорта «Роза Хутор» - в 17:00. Действовать трансфер будет ежедневно до 15 апреля, - рассказали сотрудники апарт-отеля «Бревис».

Помимо бесплатного трансфера для горнолыжников и сноубордистов в отеле организована продажа сезонных ски-пассов со скидкой 10 процентов. Также гости «Бревиса» могут взять в прокат оборудование для катания по сниженному тарифу.

Ирина СИЗОВА

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