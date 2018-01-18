Замечательный подарок любителям горных лыж и сноуборда подготовили в отеле «Бревис», созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи. Для гостей отеля начал действовать бесплатный трансфер на горные курорты олимпийской столицы.

- Для гостей отеля услуга трансфера включена в стоимость размещения. Время отправления из Сочи - 09:00, с курорта «Роза Хутор» - в 17:00. Действовать трансфер будет ежедневно до 15 апреля, - рассказали сотрудники апарт-отеля «Бревис».

Помимо бесплатного трансфера для горнолыжников и сноубордистов в отеле организована продажа сезонных ски-пассов со скидкой 10 процентов. Также гости «Бревиса» могут взять в прокат оборудование для катания по сниженному тарифу.

Ирина СИЗОВА