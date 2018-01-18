В Краснодаре должница снесла ангар

В Прикубанском округе города Краснодара под контролем судебных приставов должница исполнила решение суда о сносе незаконно возведенного строения – металлического ангара. Объект сноса находился в станице Елизаветинская, в НСТ «Электрик» по улице Центральная.

Должница уложилась в пять рабочих дней, отведенных по закону на добровольное исполнение. В случае просрочки ей грозила бы административная ответственность, предусмотренная статьями 17.14 (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) и 17.15 (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В итоге, судебный пристав-исполнитель задокументировал факт добровольного исполнения решения суда и закрыл исполнительное производство.

«Сносы незаконно возведенных строений находятся в нашем ведомстве на особом контроле. В рамках борьбы с самостроем к нам из судов регулярно поступают исполнительные документы. Так за прошлый год в данной категории числилось чуть больше 2,3 тысячи исполнительных документов, - отметил главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.