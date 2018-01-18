На Кубани подвели итоги первого года надзора за коллекторами

В 2017 году российской службе судебных приставов были переданы полномочия по контролю за коллекторами. Подошло время подвести первые итоги данной работы, осуществляемой судебными приставами Краснодарского края.

В течение прошлого года в Управление ФССП России по Краснодарскому краю поступило четыре заявления на внесение в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. По итогам рассмотрения заявлений двум организациям-претендентам было отказано в связи с несоответствием информации и документов требованиям законодательства. В итоге на территории Краснодарского края были официально зарегистрированы два коллекторских агентства. Это ООО «Независимая экспертная палата» и «Центр ЮСБ инфо».

Отметим, что работа «официальных» коллекторов не избежала нареканий. В течение 2017 года Управлением был выявлен ряд фактов нарушения прав и законных интересов кубанцев. По итогам поступивших от граждан заявлений были инициированы внеплановые проверки. В общей сложности в отношении коллекторов было возбуждено 26 административных дел по

ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В дальнейшем протоколы были направлены на рассмотрение в суд, в соответствие с решением которого виновных оштрафовали в общей сложности на 80 тысяч рублей.

«Не все обращения граждан на коллекторов были удовлетворены. Это связано с тем, что значительная часть жалоб жителей края качалась микрофинансовых организаций, а также кредитных компаний, в отношении которых Управление не имеет полномочий осуществлять государственный контроль (надзор)», – прокомментировал руководитель УФССП России по Краснодарскому краю - главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

