Должник не смог расстаться с «четверкой»

Судебные приставы-исполнители Гулькевичского районного отдела возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя. Предметом исполнения стало взыскание долга и исполнительского сбора на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.



Поскольку в течение целого месяца по неизвестным причинам должник не торопился с оплатой, представители закона были вынуждены обратиться к кардинальной мере – аресту его имущества. Придя к мужчине домой, приставы арестовали принадлежащие должнику 11-летнии «Жигули» четвертой модели.



Перспектива лишиться автомобиля, который, как известно, не роскошь, а средство передвижения, показалась неплательщику настолько печальной, что немедленно после ознакомления с актом описи и ареста автотранспортного средства, он неожиданно отыскал средства как на погашение самого долга, так и на оплату исполнительского сбора в полном объеме.