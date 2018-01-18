Судебные приставы-исполнители Гулькевичского районного отдела возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя. Предметом исполнения стало взыскание долга и исполнительского сбора на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.
Поскольку в течение целого месяца по неизвестным причинам должник не торопился с оплатой, представители закона были вынуждены обратиться к кардинальной мере – аресту его имущества. Придя к мужчине домой, приставы арестовали принадлежащие должнику 11-летнии «Жигули» четвертой модели.
Перспектива лишиться автомобиля, который, как известно, не роскошь, а средство передвижения, показалась неплательщику настолько печальной, что немедленно после ознакомления с актом описи и ареста автотранспортного средства, он неожиданно отыскал средства как на погашение самого долга, так и на оплату исполнительского сбора в полном объеме.
Должник не смог расстаться с «четверкой»Четверг, 18 января 2018 11:43
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Судебные приставы-исполнители Гулькевичского районного отдела возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя. Предметом исполнения стало взыскание долга и исполнительского сбора на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.