Специалисты «Троицкого группового водопровода» выполнили работы по ремонту аварийного участка магистрального водовода

Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнили планово-предупредительные работы по ремонту магистрального водовода МВ-1 диаметром 1000 мм на участке от насосной станции второго подъема до насосной станции третьего подъема ПК-55+05. Данный водовод снабжает питьевой водой города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.



«Магистраль была построена в 1971 году, с того времени прошло почти полвека. За эти годы трубопровод уже дважды выработал свой ресурс и имеет высокую степень износа. На участке, где проходили работы, стальные стенки труб сильно разрушены, имелись сквозные коррозионные повреждения в виде свищей и трещин, что чревато аварийными ситуациями. Для поддержания магистрали в рабочем состоянии были выполнены работы по санации аварийного участка», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети.



Санация поврежденного трубопровода проводилась методом наложения на внутреннюю поверхность трубы стальных накладок. Такой метод позволяет продлить срок работы водовода без перекладки. Всего аварийно-восстановительными бригадами «Троицкого группового водопровода» было установлено 42 накладки.



Санация проводилась без снижения уровня подачи воды потребителям, поэтому жители не почувствовали неудобств из-за отсутствия воды. Проведенные работы обеспечат надежную и бесперебойную работу системы водоснабжения.



В этом году работы по санации магистрального водовода МВ-1 будут продолжены и на других аварийных участках.