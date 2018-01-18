Главным направлением работы приоритетного проекта ОНФ «Народная оценка качества» в 2018 году станет контроль за школами и детсадами

В этом году главным направлением работы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Народная оценка качества» станет контроль за сферой образования – школами и детскими садами. Об этом сообщил федеральный координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.



«Безопасность детей – забота взрослых. Недоработки в этом вопросе могут привести к плачевным последствиям. Работа образовательного учреждения в сфере безопасности заключается в создании необходимых условий для сохранения жизни и здоровья учащихся. Не надо ждать трагедии! Проверки того, как организована охрана школ и безопасность территории, должны проходить регулярно. В этом году главным направлением работы нашего проекта «Народная оценка качества» станет контроль за сферой образования – школами и детскими садами», – подчеркнул Виктор Рожков.



В прошлом году, в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качество» главной темой была медицина – работа поликлиник, качество обслуживания пациентов и их комфорт.



«В 2017 году в Краснодарском крае нам удалось привлечь внимание к проекту более 500 жителей Кубани, которые приняли участие в «Народной оценке качества». Была проверена работа в 15 поликлиниках края, по результатам мы связались с региональным Минздравом и большая часть выявленных недочетов на сегодня уже устранена, - пояснила региональный координатор проекта ОНФ «народная оценка качества», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – В этом году, согласно направлению федерального проекта, мы запустим мониторинги в школах и детских садах с целью обеспечить безопасное и качественное образование нашим детям».



Эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» в ходе мониторинга работы детских садов и школ не раз сталкивались с проблемами в сфере безопасности. На сайт проекта narocenka.ru регулярно приходят обращения родителей с жалобами на случаи халатной организации пропускного контроля в образовательных учреждениях, когда в школу с улицы может зайти кто угодно. А через открытые калитки или проломы в заборах ребенок свободно может покинуть территорию детского сада.



Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.



Пресс-служба ОНФ