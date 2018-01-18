«Одеть» в асфальт 9 улиц Горячего Ключа планируется в этом году

До конца 2018-го предстоит обновить почти 4 километра дорожного полотна. Масштабные работы, запланированные в рамках краевой подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края», затронут наиболее проблемные участки в городе. Все они были включены в программу на основании обращений граждан. При анализе состояния дорог сотрудники жилищно-городского хозяйства учитывали также их среднесуточную проходимость.

По итогам обследования в список на 2018 год вошли 10 участков общей протяженностью 3740 метров. Из них полотно почти 1,5 километра дорог будут переведено из гравийного в асфальтовое исполнение. Это коснется участков улиц Карбышева (от ул. Кубанской до Карбышева, 9), Космонавтов (от ул. Ярославского до ул. Звездной) и пер. Псекупский (от ул. Псекупской до ул. Урусова). Кроме того, дорожники планируют заменить асфальтовое покрытие на участках улиц Ленина, 8 Марта, Заводской, Южной, Калинина и Крупской – общей протяженностью 2,3 км. Наряду с этим продолжатся работы по отсыпке и грейдированию дорог в городе и на селе. Целевой показатель – не ниже прошлого года.

Напомним, в 2017 году в муниципальном образовании было отгрейдировано порядка 50 километров дорог. Ремонт асфальтового покрытия провели в районе мкр Развилка. Служившие объездным маршрутом во время ремонта моста участки улиц Гаражной, Кубанской, Бульвара Поляничко, Просторной и Цветочной «одели» в новый асфальт. Еще 1100 метров постелили в центре Горячего Ключа накануне Дня города, а также реконструировали 500 м. ул. Новонабережной.