Активисты ОНФ проведут мониторинги организации парковочных мест для инвалидов в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края

В ходе заседания региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Краснодарском крае были подведены итоги мониторинга по наличию парковочных мест для людей с ограниченными возможностями в городах региона с небольшой численностью населения. Учитывая выявленные нарушения, активистами Общероссийского народного фронта принято решение о проведении аналогичного мониторинга во всех 44-х муниципальных образованиях края. В заседании приняли участие актив ОНФ, представители общественных инвалидных организаций Краснодарского края, представители муниципальных образований и сотрудники УГИБДД ГУ МВД края.

В конце 2017 года активистами ОНФ был проведен мониторинг организации парковочных мест для инвалидов в малых городах Краснодарского края, по факту обращений граждан. Было охвачено 6 муниципальных образований края, всего осмотрен 31 объект из которых было выявлено 8 учреждений с нарушениями организации парковочных мест для инвалидов или формальным подходом. Представители муниципалитетов пояснили по каждому отдельному факту причины недочётов, а также, был озвучен срок устранения всех выявленных нарушений - до 1 апреля 2018 года.

«Только за 2017 год, в Краснодарском крае было установлено 17 тысяч административных правонарушений по факту парковки на инвалидных местах, кроме того выписано более 6 тысяч предписаний по факту неправильным применением или отсутствием дорожных знаков, износа или отсутствия разметки. Это на самом деле, серьезная проблема и мы готовы подключаться и к общественному контролю тоже», - сообщил в ходе заседания представитель УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю Артем Савицкий.

«Мы направили обращения в комиссии муниципальных образований края с просьбой провести учёт и осмотр парковочных мест для инвалидов у социально-значимых объектов. К сожалению, результаты предварительного мониторинга показали, что наличие парковочных мест для инвалидов ещё не гарантирует их доступность. Наши активисты - инвалиды-колясочники отметили в шести проверенных муниципальных образованиях края отдельные общие нарушения: затертые, незаметные линии разметки; неправильно установленные или отсутствующие дорожные знаки, нарушение правил организации парковки. Занижение нормативов при разметке машино-места, когда автомобиль ещё можно поставить, а выйти из него с коляской инвалиду уже крайне затруднительно. Или парковка, сплошь огражденная бордюром: здесь для колясочника доступная среда и заканчивается, дальше проехать невозможно. При подобном формализованном подходе средства бюджета затрачены, а среда, по-прежнему, остаётся недоступной для людей с ограниченными возможностями. Необходимо повторить проверку наличия и соответствия установленным нормативам парковочных мест для инвалидов. Люди не должны страдать от чьих-то недоделок или безучастного отношения», - пояснила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.