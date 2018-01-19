Магистраль работает без перебоев

Участок головных сооружений станции водоочистки РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» расположен в поселке Октябрьский Ленинградского района. И именно отсюда питьевая вода поступает в четыре района северной зоны Кубани, город Ейск и несколько населенных пунктов Ейского района и Азовского района Ростовской области.

Но прежде, чем вода отправится к потребителям, ее необходимо поднять из подземного горизонта, очистить от сероводорода и различных примесей. Надо отметить, что глубина артезианских скважин колеблется от 200 до 250 метров. Добываемая из подземного горизонта вода в одном литре воды содержит 3,5 миллиграмма сероводорода. Естественно, без очистки она не пригодна для потребления.

Поднятая из подземного горизонта вода поступает в приемную камеру, где происходит очистка от сероводорода. Чтобы пары сероводорода не оказывали свое агрессивное воздействие на здание, металлические конструкции, резервуар закрывается плотным полиэтиленом, что сводит к минимуму испарение этого вредного химического соединения.

Из приемной камеры вода по трубам проходит в другой цех. Там она очищается, проходя через двухметровый слой кварцевого песка контактных осветлителей. Песок этот привозят из Гусь-Хрустального. В эксплуатации он находится не более 10 лет, потом проводится замена.

В настоящее время в технологическом процессе очистки воды задействовано семь осветлителей. Два готовятся к капитальному ремонту, один после реконструкции находится в резерве.

Очищенная от примесей вода проходит хлорирование. Для очистки воды используется также препарат, называемый ВПК. Он кристаллизует серу, благодаря чему образовавшиеся хлопья очень легко удаляются. Вода очищена!

Сотрудники лаборатории, а она находится непосредственно на участке головных сооружений, каждые два часа делают анализы проб воды. И лишь после того, как лаборатория даст заключение, что вода соответствует всем санитарным нормам и правилам, она мощными насосами закачивается в магистраль.

Как видим, процесс очистки воды довольно трудоемкий и непрерывный, требующий больших финансовых затрат. В настоящее время ежесуточно потребителям отправляется от 35 до 38 тысяч кубометров питьевой воды. В зимний период этого объема вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Надо отметить, что оборудование участка головных сооружений, магистральный водопровод работают без каких-либо срывов и серьезных повреждений. Если и происходят порывы трубы, то в настоящее время они устраняются без остановки магистрали. Для устранения аварии в магистрали снижается лишь давление.

Работа насосов на артезианских скважинах, станциях второго и третьего подъемов находится под постоянным контролем сменного инженера участка головных сооружений.

«Если произойдет даже небольшая авария, то давление в трубопроводе начнет падать, о чем сразу же поступит информация в диспетчерскую, - рассказывает сменный инженер Лариса Метегина. – К месту предполагаемой аварии оперативно направляется бригада ремонтников. Повреждения устраняются в нормативные сроки».

В настоящее время участок головных сооружений и магистральный водопровод работают в штатном режиме. Но помимо обслуживания оборудования, коллектив РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведет подготовку к работе в летний период, во время которого потребление воды значительно возрастает.