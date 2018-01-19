На Кубани стали чаще ограничивать права водителей

Судебные приставы Краснодарского края усиливают работу по наложению на злостных должников ограничения на пользование специальным правом. Напомним, что под это определение попадает ограничение прав управления любыми транспортными средствами, будь то автотранспорт, воздушное, морское или речное судно, а также мотоцикл, мопед, легкий квадроцикл, самоходная машина и т.д.

На данный момент такое ограничение наложено на почти 19 тысяч жителей региона, общий долг которых превышает 5 миллиардов 320 миллионов рублей. Если сравнивать с данными за январь 2017-го, то за прошедший год показатели увеличились на 4 тысячи человек и 79 миллионов 600 тысяч рублей.

«Чаще всего такая мера воздействия применяется к злостным неплательщикам алиментов, - комментирует руководитель УФССП России по Краснодарскому краю – главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров. – Сейчас число ограниченных в пользовании спецправом нерадивых родителей составляет 16 тысяч человек. В общей сумме они задолжали своим детям или нетрудоспособным родителям 3 миллиарда 300 миллионов рублей».

Постановление об ограничении на пользование специальным правом выносится судебным приставом-исполнителем и направляется в ГИБДД для внесения в базу данных. Ограничение снимается только после полного погашения задолженности.