Первое занятие для приставов в 2018 году

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошли занятия для работников аппарата. Отдел правового обеспечения обеспечил организацию лекций на актуальные темы.

Первой из них стала лекция «О признании незаконными действий (бездействия) должностных лиц, повлекших взыскание денежных средств с казны Российской Федерации». В ее рамках присутствующим были изложены основные позиции – сроки и порядок рассмотрения жалоб, поданных в порядке подчиненности, а также порядок оспаривания действий (бездействия) должностных лиц в суде во избежание взыскания денежных средств с казны Российской Федерации.

Вторым пунктом стала чрезвычайно важная в преддверии выборов Президента России тема «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». В ходе лекции были освещены такие вопросы, как регламент и принципы избирательного права; дано понятие прямому и косвенному избирательному праву, а также равному избирательному праву. Было изучено понятие тайного голосования, функции наблюдателей на выборах. Далее вниманию присутствующих были представлены основные аспекты голосования без открепительных талонов в случае, если гражданин желает выразить свою волю, находясь не по месту регистрации. Также обсуждались свободное участие в выборах и ценз избирательного права.

«Подобные занятия проводятся на регулярной основе и направлены на повышение профессиональной грамотности работников аппарата Управления ФССП России по Краснодарскому краю вне зависимости от функций отделов ведомства», - прокомментировал практику проведения лекций главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.