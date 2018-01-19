«Почта Банк» начал принимать вклады в точках с сотрудниками Почты России

С 18 января любой посетитель Почты России может открыть вклад в отделении связи, где банковские услуги оказывает почтовый сотрудник. Специальный вклад «Почтовый» можно открыть только в окнах продаж с сотрудниками Почты России.

Ставка по депозиту составляет 7,1 - 7,2% в зависимости от срока размещения средств, минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей. У пенсионеров, получающих пенсию в «Почта Банке», есть возможность увеличить базовую ставку на 0,25%. Пилотный проект по открытию депозитов в точках присутствия с почтовыми сотрудниками проводился в нескольких регионах России с середины ноября до конца декабря 2017 года и признан банком успешным.

«Возможность открытия депозита в точках с почтовым сотрудником повысит доступность пассивных продуктов банка для жителей малых городов и сельской местности, у которых сохраняется высокая потребность в размещении средств во вкладах. Это особенно касается пенсионеров и клиентов старшего возраста, которым больше не нужно хранить деньги в кубышке – для них разработаны особые условия. Раньше, чтобы открыть депозит, приходилось ездить на автобусе в более крупные населенные пункты. Сегодня для этого достаточно посетить ближайшее отделение Почты России. Специально для окон продаж с почтовыми сотрудниками был разработан вклад «Почтовый». По итогам 2018 года мы планируем привлечь более 10 млрд рублей в точках с почтовыми сотрудниками», - отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

«Мы продолжаем реализацию стратегии развития банковского проекта, призванную сделать банковские услуги доступными для населения на всей территории страны. Сегодня количество точек Почта Банка, где россияне могут оформить вклады, увеличивается более чем в 3 раза. При этом в текущем году рост числа точек присутствия Почта Банка продолжится. Значительный объем сбережений граждан по-прежнему находится в наличных средствах. Эти средства не приносят дохода своим владельцам и не участвуют в экономическом обороте. Сформировавшийся за 2 года опыт работы Почта Банка показывает, что наличные сбережения можно привлечь в банковскую систему, и мы ставим перед собой такую задачу», - отметил заместитель генерального директора Почты России по финансовому бизнесу, член Наблюдательного совета «Почта Банка» Владимир Салахутдинов.

В почтовых отделениях банк присутствует в двух форматах. Первый – это оборудованный банкоматом клиентский центр с банковскими сотрудниками. Второй формат предусматривает предоставление базового набора финансовых услуг сотрудником Почты России, прошедшим дополнительное обучение. Окна продаж с почтовым сотрудником оборудуются терминалами, с помощью которых можно пополнить банковскую карту или снять с нее средства, а также оплатить любую почтовую услугу.

Данный формат ориентирован, в первую очередь, на сельскую местность, которая сегодня составляет 75% географии присутствия банка (более 3200 населенных пунктов). Открыть вклад

«Почтовый» можно с помощью pos-терминала, который привязан к кассовому решению Почты России. Реализация данного проекта позволила «Почта Банку» в три раза нарастить количество точек присутствия, в которых можно открыть вклад, - с 4 тысяч до 12,5 тысячи точек. Таким образом, с 18 января стало возможным открыть вклад во всей сети «Почта Банка», при этом количество точек будет увеличиваться в течение 2018 года вместе с развитием розничной сети банка.

«Почта Банк» - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления «Почта Банка» Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 9 месяцев 2017 года было открыто 12500 точек оказания услуг банка более чем в 80 регионах РФ, а клиентская база превысила 5 млн человек. «Почта Банк» занимает второе место по размеру розничной сети на российском банковском рынке.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. «Почта Банк» работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. «Почта Банк» является единственным банком в России, банкоматная сеть которого (более 4000 машин) полностью состоит из таких устройств. Сайт банка http://www.pochtabank.ru/.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.