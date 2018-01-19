На линии паспортного контроля в МАПП «Адлер» пограничники выявили уголовника, который находился в международном розыске. За причинение тяжкого вреда здоровью и нанесение побоев полгода назад в отношении данного гражданина было заведено два уголовных дела по ч.1 ст. 119 УК РФ и ч.2 ст.116 УК РФ и избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Невзирая на наложенное ограничение, 47-летний мужчина с очевидной целью уехал в Абхазию. Рассчитывая, что правоохранители за эти месяцы о нем забыли и потеряли бдительность, он решил вернуться на родину. Однако прямо на российско-абхазской границе был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Разыскиваемого передали сотрудникам УВД г. Сочи.