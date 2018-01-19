История повторяется, или Последние вести из кубанского Чикаго

Как нам стало известно из достоверных источников, по поручению прокурора Краснодарского края сейчас реанимируется уголовное дело по заявлению бывшего руководителя кущевского предприятия «АгроЮгИнвест» Николая Гордика, который в свое время пострадал от действий членов банды Цапков. Напомним эту историю, которая, к сожалению, характерна и для сегодняшних реалий жизни Кущевского района Краснодарского края.

В свое время члены банды Цапка для того, чтобы отобрать собственность предприятия «АгроЮгИнвест» в пользу их предприятия — ООО «Север Кубани», через свои коррумпированные связи в правоохранительных органах, не без своего силового крыла — Ходыча (так окрестили его в СМИ), инспирировали против Николая Гордика уголовное дело по надуманным основаниям. Как рассказывает руководитель крупного сельхозпредприятия, который оказался в камере, к нему пришел Ходыч вместе с представителем предприятия «Север Кубани», и в обмен на свободу они потребовали написать дарственную в пользу «Севера Кубани», что Гордик и вынужден был сделать.

Ходыч был осужден на восемь лет, в прошлом году досрочно освободился за хорошее поведение, но данный эпизод с Гордиком ему еще не вменялся, так как само уголовное дело было возбуждено только по факту мошеннических действий по отношению к Гордику. Следствие также не дало оценку действиям второго фигуранта, кто также заставил Николая Гордика отдать свои активы в пользу ООО «Север Кубани».

Хватит ли принципиальности новому руководству следственного отдела СК по Кущевскому району дать справедливую оценку в новом деле, установить вину второго лица, участвовавшего в противозаконной схеме, покажет время. Одно пока ясно: фамилия второго рейдера следствию уже известна.

Почему мы вспоминаем, можно сказать, давнюю цапковскую историю? Да потому, что она сегодня повторяется. И один из тех, кто в последнее время пострадал от действий бывших партнеров Цапков,— руководитель сельхозпредприятия ООО «Аргус» Борис Гурдисов открыто бросил вызов бывшему владельцу ООО «Север Кубани» Стрельцову и судейским покровителям.

Если те, кто был причастен к зверскому убийству людей, прогремевшему на всю страну, понесли заслуженное наказание, то многие из тех, кто был «просто» деловыми «партнерами» Цапков в экономической сфере, их управляющими, доверенными лицами, до сих пор вольготно чувствуют себя на кущевской земле. Сделали из нее свою кормушку и вольницу. О беззакониях, которые творятся в Кушевской, Борис Гурдисов говорил всё это время открыто и без страха, и это, считает Борис, в том числе явно послужило причиной возбужденного против него уголовного дела.

Борис Гурдисов, майор службы государственной безопасности (он ушел в отставку более двадцати лет назад, имеет государственные награды, в том числе отмечен орденом «За личное мужество» за выполнение спецзадач), занялся после своей отставки агробизнесом. В 2014 году его предприятие — ООО «Аргус» пострадало от открытых действий рейдеров, которые через всё те же судебные решения присвоили урожай почти на сто миллионов руб. В отношении одного из рейдеров СК по краю возбудил и расследует уголовное дело, что делает честь принципиальности руководства СК.

Совершенно другая ситуация сложилась в ОМВД по Кущевскому району. Это не мнение редакции — об этом говорят жители района. Отдельные правоохранители открыто действуют в интересах бизнесменов, не раз засветившихся в сомнительных историях.

По мнению Бориса Гурдисова, уголовное дело, возбужденное СО ОМВД по Кущевскому району, слеплено полностью по лекалам дела Николая Гордика: всё тот же заказчик, да только исполнители уже другие, но почерк тот же — уголовное дело по надуманным основаниям, арест, камера и убеждения в камере признать свою вину и замолчать навсегда.

Уголовное дело в отношении Бориса Гурдисова полицейское следствие Кущевки возбудило, посчитав, что Гурдисов отдал свой долг 44,5 миллиона рублей за счет предприятия ООО «Аргус», чем довел предприятие до банкротства.

Удивительная позиция, в том числе прокурора: полностью игнорируются доказательства того, что «пострадавший» предприниматель сам незаконно, как считают представители предприятия «Аргус», заполучил урожай ООО «Аргус» на сумму более 40 миллионов рублей, а другие лица украли продукцию еще на 70 миллионов руб. Именно эти обстоятельства стали причиной неплатежеспособности предприятия. Но вместо того, чтобы досконально разобраться в истории в целом, полиция отказывает в возбуждении уголовного дела по фактам хищения, принимает на веру только те показания, которые как-то могут помочь изобличить Гурдисова.

После выступления Бориса Гурдисова в СМИ и на федеральных каналах, в частности в программе Владимира Соловьева «Полный контакт», где Гурдисов открыто называл фамилии рейдеров, заказчики уголовного дела активизировались: Гурдисову тут же было предъявлено обвинение в совершении преступления. Но этого показалось мало. Узнав, что Гурдисов стал давать показания по уголовному делу, возбужденному в СУ СК по Ростовской области в отношении бывшего директора АО «Маяк», Гурдисова арестовали якобы по причине того, что он собирается скрыться на Украине. Доказательств того, что у Гурдисова имелись намерения бежать из родного края, бросать дела и свою борьбу, не было, просто не может быть.

Дальше больше. Борис Гурдисов возмущенно рассказывает, что к нему, бывшему сотруднику ФСБ, в камеру подсаживают уголовника, который открытым текстом со ссылкой на следователя Малявину и оперуполномоченного Колпикова убеждает Гурдисова признать свою вину и «закрыть рот», конкретно называя имена Стрельцова и его судейских покровителей. «Меня пытались запугать?!» — удивлен ветеран ФСБ.

Люди считают, что в Кущевке, как в 2009­м, так и сейчас, не работает закон и остается бессильным правосудие. А правят бал те, кто в двухтысячных строил «империю» Цапков…

Адвокаты Гурдисова на днях побывали на личном приеме в Прокуратуре Краснодарского края. Уже написаны обращения практически всем лидерам политических партий России, кандидатам в Президенты РФ, в Государственную Думу РФ, где прямо говорится о беззакониях, которые продолжают твориться на кущевской земле. О рейдерских захватах на Кубани не понаслышке знает известный адвокат, член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе, защищающий интересы пайщиков СПК «Колос» Динского района Краснодарского края. Гурдисов, его родственники, друзья будут добиваться проверки специальной федеральной комиссией всех фактов, изложенных в его открытых обращениях. Речь идет ни много ни мало о парламентском расследовании всей деятельности ОМВД по Кущевскому району и возбуждении в отношении его сотрудников уголовного дела.

Надеемся, что и Прокуратура Краснодарского края проявит принципиальность и обратит пристальное внимание на деятельность ОМВД по Кущевскому району, его руководства, а также на деятельность ООО «АК „Кущевский”».

Марина СВЕТЛОВА

Шота Горгадзе, известный адвокат, член Общественной палаты РФ, защищающий интересы пайщиков СПК «Колос» Динского района Краснодарского края, не понаслышке знает о рейдерских захватах на Кубани:

— Времена рейдеров уходят, и наступают времена соблюдения законности. Мы живем в новых реалиях. Поэтому призываем всех людей, которые еще не переориентировались, начинать жить по закону.

Немного предыстории

В марте 2008 года Николай Гордик был вынужден передать участникам кущевской ОПГ, которой руководил Сергей Цапок, 80% уставного капитала своего хозяйства «АгроЮгИнвест». Официально активы были переданы по договору дарения водителю Вячеслава Цеповяза Виталию Полубату.

Главарей банды осудили, но...

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы недели», №2 (595) от 18 января 2018 г.