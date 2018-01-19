На Кубани выявили факт продажи мяса с вирусом АЧС

После введения режима «Чрезвычайная ситуация» по вирусу африканской чумы свиней в Тимашевском районе специалистами регулярно проводятся внеплановые проверки убойных предприятий и объектов розничной торговли свининой. Напомним, что антиген АЧС был обнаружен в 25 пробах крови свиней, принадлежащих ООО Свинокомплекс «Развильненский».
Мясо, закупленное на свиноферме, было обнаружено в магазине «Мясо» (ИП Калита Г. И.), расположенном в станице Новокорсунская Тимашевского района.
Экспертиза была проведена 12 января в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», был обнаружен ДНК вируса африканской чумы.
В лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» результат исследований подтвердился.
В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщили, что вся продукция в количестве 72,7 кг уничтожена сжиганием.
На Кубани выявили факт продажи мяса с вирусом АЧСПятница, 19 января 2018 10:15
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
После введения режима «Чрезвычайная ситуация» по вирусу африканской чумы свиней в Тимашевском районе специалистами регулярно проводятся внеплановые проверки убойных предприятий и объектов розничной торговли свининой. Напомним, что антиген АЧС был обнаружен в 25 пробах крови свиней, принадлежащих ООО Свинокомплекс «Развильненский».