Два кадровых назначения провели в администрации Краснодарского края

Новые руководители назначены в управлении региональной безопасности и департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал документы, согласно которым руководителем управления региональной безопасности назначен Николай Колганов, а главой департамента внутренней политики — Галина Москалева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Два кадровых назначения провели в администрации Краснодарского краяПятница, 19 января 2018 10:16
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Новые руководители назначены в управлении региональной безопасности и департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края.
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