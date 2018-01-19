Гендиректор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко призвал горожан не засорять канализацию

Проблема засоров канализационной системы на сегодняшний день остро стоит не только перед краснодарским водоканалом, но и перед всем городом. В 2017 году специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») устранили около трех тысяч засоров на сетях канализации, причина которых в большинстве случаев – несоблюдение правил пользования системой водоотведения. Нарушение работоспособности самотечного коллектора – следствие попадания в него бытового мусора. А любое препятствие на пути следования стоков приводит к засорам и выходу из строя системы водоотведения. Так, на улице Октябрьской многочисленные засоры привели к выходу из строя участка коллектора диаметром 600 мм протяженностью 800 метров, на котором специалисты ООО «Краснодар Водоканал» на сегодняшний день выполняют очистку с восстановлением смотровых колодцев. Проблема засоров канализации по всей России заключается в сливе в нее отходов, которые для этого не предназначены. В частности в Краснодаре большой урон канализационной системе столицы края наносит сбрасывание предметов личной гигиены, а именно синтетических одноразовых полотенец. При попадании данного материала в канализацию образуются плотные нерастворимые в воде засоры, а разрастание подобных тканевых «пробок» чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования: от колодца до очистных сооружений. Неправильная утилизация самых обычных бытовых предметов ежедневного пользования наносит непоправимый урон таким серьезным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения города, бесперебойное функционирование которых позволяет обеспечивать стабильное предоставление горожанам услуг водоотведения. «Мы призываем всех краснодарцев помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Ответственность за работу сетей канализации города, даже в случаях ее ненадлежащего использования жителями, несет ООО «Краснодар Водоканал». Однако необходимо понимать, что в случае соблюдения правил сброса хозяйственно-бытовых отходов, значительные средства, которые постоянно вкладываются в ликвидацию засоров и ремонты коллекторов, будут направлены на модернизацию сетей и развитие новых технологий, которые позволят существенно улучшить качество услуг для наших абонентов». ООО «Краснодар Водоканал» напоминает: запрещается сбрасывать в канализацию строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.