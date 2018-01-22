Лучший клоун мира, знаменитый Асисяй Вячеслав Полунин приедет в Сочи

На горном курорте «Роза Хутор» он представит свое знаменитое «сНежное шоу», ставшее настоящей театральной классикой. Хотя…

- Я не занимаюсь искусством. Я учу людей быть счастливыми, а клоунада – это лишь инструмент, — рассказывает Вячеслав Полунин.

Созданное более 20 лет назад «сНежное шоу Славы Полунина» объехало десятки стран и сотни городов, где были даны тысячи представлений для миллионов зрителей. Спектакль получил множество престижных театральных премий, о нем писали газеты и журналы от Бродвея до Новой Зеландии. Но самое главное – уже долгие годы буквально через несколько минут представления на лицах у зрителей – взрослых и серьезных мужчин, прекрасных дам и непоседливых ребятишек появляются улыбки.

- Когда начинал, внимательно следил за тем, чтобы мой герой был понятен хоть бабушке, хоть ребенку, хоть иностранцу. Стремился, чтобы у искусства не было ограничений. Поэтому, как только встречался какой-то зритель, которого не цепляло, искал способ к нему пробиться. Объехал вначале всю Россию, а потом захотел убедить в своей нежности весь мир. В Англии сказали – это слишком сладко. Для русского человека сопереживание — нормально, а для англичанина неудобно демонстрировать чувства. Начал искать к ним подход. Сделал своего героя демоном. Повесил нос грушей, нарисовал черные глаза. Это вызвало доверие и любовь английских зрителей. Герой должен быть тем, кем ты являешься сейчас. Начинаешь меняться, и он меняется вместе с тобой, — делится Вячеслав Полунин.

Для кого-то «сНежное шоу Славы Полунина» станет лирическим воспоминанием о детстве, для кого-то — пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепыми персонажами, населяющими этот мир. У кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека. А любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слёз. Идти «сНежное шоу» на курорте «Роза Хутор» в Сочи будет с 5 по 11 февраля.

Ирина СИЗОВА