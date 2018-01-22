В Новороссийске более 100 человек получили 3,5 млн. руб. зарплаты через приставов

В Новороссийске работники ООО «ЮгСпец-Монтаж» смогли получить честно заработанные деньги только с помощью представителей закона. В городской отдел службы судебных приставов поступило 109 исполнительных документов о взыскании с данного предприятия заработной платы на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.

Судебные приставы объединили документы в сводное исполнительное производство и приступили к работе. В регистрирующие органы и банки города-героя были направлены запросы, объяснение было взято и с генерального директора организации-должника. Кроме этого, ему же были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

Помимо этого, судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства организации-должника, находящиеся в АО «Банк ВБРР» и ПАО «Банк Возрождение». Были арестованы и транспортные средства, принадлежащие ООО «ЮгСпец-Монтаж».

Благодаря работе судебных приставов Новороссийского городского отдела задолженность по заработной плате на общую сумму 3 миллиона 554 тысяч 946 рублей была погашена в полном объеме.

Подчеркнем, что взыскание задолженностей по заработной плате является приоритетным направлением работы службы судебных приставов. Исполнительные документы данной категории находятся в ведомстве на особом контроле.