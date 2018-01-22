Главреда сочинского сайта Валова арестовали на два месяца

Главный редактор сайта «Блог Сочи» Александр Валов, у которого в пятницу прошли обыски в рамках дела о вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо, арестован на два месяца, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее сообщалось, что у редактора сайта «Блог Сочи» Александра Валова прошли обыски в рамках уголовного дела о вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо. Как рассказал РИА Новости правозащитник Александр Попков, блогер был задержан на 48 часов, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163, часть 2, «по факту якобы вымогательства им денег у депутата Госдумы Напсо от ЛДПР то ли за непубликацию, то ли за удаление с сайта статьи про бассейн», которая была опубликована на портале «Блог Сочи» в июле 2016 года.

В свою очередь Напсо заявил РИА Новости, что «дыма без огня не бывает», но подробно комментировать ситуацию не стал.

«Валову избрана мера пресечения. Он арестован, заключен под стражу на два месяца», — сообщила Смяцкая.