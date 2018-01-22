Наталья Костенко: Нужно обеспечить защиту от вандалов реконструированных по программе благоустройства пространств

Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко обратилась к начальнику ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимиру Виневскому с просьбой организовать, особенно в ночное время, патрулирование всех заново благоустроенных по федеральной программе «Комфортная городская среда» 2017 г. парков и скверов. Поводом для официального запроса послужил разгром детской площадки на бульваре «Дальний», учиненный вандалами на прошлой неделе.

Открытие реконструированного бульвара в конце прошлого года стало долгожданным подарком для жителей микрорайона к Новому году. Возвращения Дальнему прежнего цветущего вида они добивались не один год. Благодаря поддержке Общероссийского народного фронта и депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Натальи Костенко бульвар «Дальний» попал в федеральную программу благоустройства и обрел свое новое лицо всего за год. В проекте реконструкции администрация Краснодара учла все пожелания жителей соседних домов, среди которых много пожилых граждан и семей с маленькими детьми. Также, учитывая, что в микрорайоне располагаются пять школ, на бульваре по предложению студентов архитектурного факультета Кубанского государственного аграрного факультета был обустроен открытый класс, где педагоги в хорошую погоду могли проводить уроки на свежем воздухе. Сами жители принимали активное участие в реконструкции бульвара.

Однако на прошлой неделе неизвестные разломали «школьную» доску, которую дети уже разрисовали своими рисунками.

«Очень жаль, что не все горожане оказались готовы к позитивным изменениям в Краснодаре. Уверена, правоохранители скоро найдут преступников, да и школьная доска будет восстановлена. Но безотносительно того, будут ли найдены «храбрецы», которые пошли на разрушение детской площадки, органы власти и жители близлежащих домов должны сделать из этой ситуации вывод. Если они не хотят, чтобы бульвар «Дальний» и другие общественные пространства в короткие сроки не превратились снова в стихийные автостоянки и заброшенные уголки, какими они были всего год назад, нужно установить хотя бы на первое время присмотр за новыми объектами. Основная нагрузка здесь ложиться, конечно, на правоохранительные органы. Поэтому я и обратилась с такой просьбой к руководителю ГУ МВД по Краснодарскому краю. Но граждане не должны

проходить мимо таких происшествий и оставаться равнодушными к преступным действиям вандалов – обращать внимание на происходящее в общественных пространствах и оперативно сообщать в полицию о случившемся. Наш Президент для того и предложил учитывать мнения жителей при благоустройстве населенных пунктов. Потому что цель программы не просто потратить деньги налогоплательщиков, а сделать окружающие нас пространства лучше. Тогда и вандалов, возможно, станет меньше», - подчеркнула Наталья Костенко.

Аналогичная просьба организовать присмотр всех благоустроенных по федеральной программе «Комфортная городская среда» 2017 г. во всех населенных пунктах Кубани была направлена в Администрацию Краснодарского края.