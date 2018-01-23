На «Новых планах» стало светлее

Монтаж уличных фонарей в новом микрорайоне станицы Саратовской электрики завершили на прошлой неделе.

Работы здесь начались сразу после объезда главы города. Во время визита в новый микрорайон станицы Иван Федоровский раскритиковал нерасторопность коммунальных служб и сельской администрации. Активная застройка района началась два года назад, и сейчас на «Новых планах» проживает порядка 400 человек, а фонари, несмотря на наличие линий электропередач, можно было пересчитать по пальцам.

Ситуацию разрешили в кратчайшие сроки. В течение недели фонари уличного освещения появились на главных улицах микрорайона: Разина, Луговой и Объездной, также был установлен узел учета, который позволит значительно сэкономить расходы на электроэнергию. В ближайшее время эта оптимизация будет продолжена, и стандартные фонари заменят энергосберегающими.

Наряду с селами вопросы уличного освещения решаются и на территории города. Так, на минувшей неделе восстановительные работы велись на ул. Спортивной. После короткого замыкания 200-метровый участок дороги от ул. Псекупской до ул. Ленина долгое время оставался неосвещенным. После замены электрического пускателя «свет» в темное время суток вернулся на улицу. В дополнение электрики заменили несколько вышедших из строя фонарей.

В настоящее время в Горячем Ключе проводится мониторинг состояния уличного освещения. «Затемненные» участки включаются в план-график работ на 2018 год, а наиболее проблемные будут «освещаться» вне очереди.