Главный пристав Кубани встретился с журналистами

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Александр Кумиров провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы ведомства в 2017 году. В мероприятии приняли участие представители 15 ведущих средств массовой информации региона.

Главный судебный пристав Кубани озвучил цифры по основным направлениям деятельности Службы. Так в прошлом году на исполнении в краевой службе судебных приставов находилось более 3,1 миллиона исполнительных производств, что почти на 555 тысяч исполнительных производства больше, чем в 2016 году. Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя за год превысила 4,3 тысячи исполнительных производств, что превышает показатели 2016 года почти на тысячу исполнительных производств.

Количество оконченных и прекращенных исполнительных производств составило более 1,9 миллиона, что на 283 тысячи исполнительных производств больше, чем за аналогичный период 2016 года. Общая сумма, взысканная в результате деятельности судебных приставов-исполнителей, составила 24 млрд. 113 млн. 819 тыс. руб., что на 3 млрд. 177 млн. 334 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Общая сумма, перечисленная в бюджеты различных уровней, составила 9 млрд. 568 млн. 197 тыс. руб. Из них 8 млрд. 260 млн. 240 тыс. руб. – за счет взыскания налогов, административных штрафов и исполнительского сбора. Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора составил 494 млн. 523 тыс. руб., что на 82 млн. 679 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2016 года. В краевой бюджет перечислено 6 млрд. 379 млн. рублей, что на 2 млрд. руб. превышает показатели 2016 года.

По исполнительным производствам о взыскании налогов и сборов в бюджет перечислено 6 млрд. 881 млн. 199 тыс. руб. Это на 3 млрд. 556 млн. 698 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В 2017 году на исполнении находилось порядка 9 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Из них окончено почти 6,5 тысячи исполнительных производств. Общая сумма взысканной задолженности по заработной плате составила 295 млн. 653 тыс. руб.

На пресс-конференции также поговорили о практике сноса незаконно возведенных строений, выдворении незаконных мигрантов, обеспечении деятельности судов, требованиях к кандидатам в судебные приставы, подготовке к международной конференции в Сочи и многих других аспектах деятельности ведомства.