Реализацию национальной программы «Формирование комфортной городской среды» сотрудники УЖГХ обсудили с управляющими компаниями Горячего Ключа. Приоритетная задача на сегодняшний день – поэтапное благоустройство и подготовка территорий курорта к реконструкции.



Напомним, в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2017-м инициативные жители города предложили проекты благоустройства внутридомовых территорий на 5 площадках: ул. Ленина, 193, 195б, 189 а, 215 и на ул. Революции, 3. По ним уже разработана проектно-сметная документация, и коммунальные службы, в свою очередь, уже приступили к подготовительным работам. Ведь для того, чтобы реализовать проект по реконструкции внутридомового пространства, необходимо сначала расчистить территорию: срезать кустарники, кронировать или спилить «сорные» и захламляющие территорию, а то и угрожающие жизни и здоровью граждан деревья.



Стать частью национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и получить средства на реконструкцию двора можно только с согласия жителей дома. Между тем, далеко не все осведомлены о действии программы. К повышению уровня информированности граждан теперь подключатся и управляющие компании города. А все, кто не нашел в списке проектов благоустройства своего дома, могут направлять предложения в электронном виде, либо обратиться с заявкой в городскую администрацию по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д.191, каб. №6. Подробности – по телефонам: 8(86159) 3-57-51, 3-84-40. Подробно ознакомиться с правовой документацией и проектами благоустройства можно на официальном сайте администрации города в разделе «Комфортная городская среда.



Напомним, реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017-м. За год в Краснодарском крае было благоустроено порядка 200 дворов и десятки парков. Национальный проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов Российской Федерации и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей. На его реализацию в прошлом году из бюджетов всех уровней было выделено порядка 1,8 млрд. рублей. В 2018 объем запланированных средств – 1,4 млрд. рублей.