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На Кубани закрыли 17 сайтов с предложениями о продаже дипломов

Вторник, 23 января 2018 06:25
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Сотрудники Брюховецкой прокуратуры «прогулялись» по сети интернет и нашли 17 сайтов, владельцы которых предлагают купить у них готовые дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании.

На этих сайтах посетителям обещали изготовить документы гособразца любого учебного заведения. Спекулянты также указали стоимость услуги, способы заказа, оплаты и получения готового документа на руки.

Гособвинителями было направлено заявление в суд о признании вышеуказанной информации – запрещенной на территории страны. Высшая инстанция требования прокурора утвердила, сайты, продающие подделки, заблокированы.

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