На Кубани закрыли 17 сайтов с предложениями о продаже дипломов

Сотрудники Брюховецкой прокуратуры «прогулялись» по сети интернет и нашли 17 сайтов, владельцы которых предлагают купить у них готовые дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании.



На этих сайтах посетителям обещали изготовить документы гособразца любого учебного заведения. Спекулянты также указали стоимость услуги, способы заказа, оплаты и получения готового документа на руки.



Гособвинителями было направлено заявление в суд о признании вышеуказанной информации – запрещенной на территории страны. Высшая инстанция требования прокурора утвердила, сайты, продающие подделки, заблокированы.