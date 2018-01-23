Расходы краевого бюджета в 2018 г. хотят увеличить на 16 млрд рублей

В 2018 году города и районы Краснодарского края получат на 17,5% больше субсидий. Об этом стало известно в ходе планерного совещания, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев 22 января.

«В краевой казне уже предусмотрено более 19 млрд рублей на субсидии, а после принятия поправок в бюджет в феврале эта сумма увеличится еще на 2,4 млрд рублей и составит 21,5 млрд с ростом к прошлому году на 17,5%», – отметил Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что в целом на ближайшей сессии Законодательного собрания региона планируется увеличить расходы краевого бюджета на 16 млрд рублей. При этом значительная часть этой суммы пойдет на решение важнейших социальных проблем

Деньги будут направлены на строительство школ и детских садов, реконструкцию дорог, газификацию поселений, а также ремонт Домов культуры.

Напомним, в 2017 году в виде трансфертов муниципальным образованиям было направлено 74 млрд рублей – это треть краевого бюджета, из которых 18,3 млрд – субсидии. При этом 1,5 млрд рублей остались в бюджете так и невостребованными. В связи с этим Кондратьев дал поручение разобраться в каждом случае неосвоения денег.