В Сочи пограничники задержали россиянина, который полтора года находился в федеральном розыске

Мужчина скрывался, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенную кражу.
35-летнего гражданина выявили на пешеходной составляющей МАПП «Адлер» на российско-абхазской границе. Он планировал выехать в республику Абхазия, однако был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В настоящее время мужчина передан сотрудникам полиции. Теперь инициаторы розыска продолжат следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ.
В Сочи пограничники задержали россиянина, который полтора года находился в федеральном розыскеВторник, 23 января 2018 15:35
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Мужчина скрывался, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенную кражу.
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