〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

На черноморском побережье пограничники обнаружили ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО.

Вторник, 23 января 2018 15:36
Оцените материал
(0 голосов)

Информация о подозрительной находке поступила в пограничное отделение, дислоцированное в курортном поселке Архипо-Осиповка, от местных жителей в один из минувших дней. Пограничный наряд выдвинулся в указанный район и обнаружил четыре 40 миллиметровых зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors. Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии.

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел, которые проведут экспертизу и примут по данному факту процессуальное решение.

Прочитано 96 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Сочи пограничники задержали россиянина, который полтора года находился в федеральном розыске Есть ли ты в будущем можно будет узнать в Сочи »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.