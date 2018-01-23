Есть ли ты в будущем можно будет узнать в Сочи

Об этом расскажет играющий тренер Технопарка «Сколково», инвестор в людей, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда ААА TRUST, автор книги «Твоя бизнес-идея. Мечтать и создавать» Игорь Дубинников в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ). Бесплатная лекция для всех желающих пройдет в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза» по адресу: Орджоникидзе, 11а, 24 января в 16:00.

- В современном мире мы наблюдаем увеличение скорости и динамики изменений в отраслях и усложнение решаемых ежедневно вопросов в компаниях. Нужно признать, что искусственный интеллект, робототехника, 3D-печать и Big Data в будущем изменят характер многих профессий. Только развивая осознанность о себе и понимание будущего мира, можно понять и подготовиться к интеграции в новую реальность, - сообщают организаторы бесплатной лекции.

В ходе двухчасового мастер-класса Игорь Дубинников расскажет о том, какое будущее ждет нас через 50 лет, как мы будем жить в эпоху масштабной глобализации, автоматизации и компьютеризации, какие навыки будут особенно востребованы в эпоху скорости и доступности информации, какие профессии уйдут в прошлое, а какие останутся в будущем, какие компетенции человека будут особенно востребованы, что изменится в ключевых отраслях: медицина, энергетика, строительство, образование, сельское хозяйство, культура. Для участия необходимо пройти регистрацию: http://www.olympicuniversity.ru/ru/public-lectures/details/-/content/entry/4149901

Ирина СИЗОВА