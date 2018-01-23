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СЮЖЕТ ДНЯ

В Армавире погашена крупная задолженность по ЖКХ

Вторник, 23 января 2018 15:38
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Одна армавирская организация по неизвестным причинам накопила значительную сумму долга за оплату поставок услуг жилищно-коммунального хозяйства. Поставщик был вынужден искать справедливости в суде, который вынес решение о погашении задолженности в полном объеме. Судебными приставами-исполнителями Армавирского городского отдела было возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 миллиона 235 тысяч 080 рублей.

В установленный действующим законодательством Российской Федерации срок для добровольного погашения долга организация расплатиться не смогла. Вследствие чего руководитель предприятия-должника был предупрежден судебными приставами об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). После этого задолженность была погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор в сумме свыше 86 тысяч рублей.

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