В Армавире погашена крупная задолженность по ЖКХ

Одна армавирская организация по неизвестным причинам накопила значительную сумму долга за оплату поставок услуг жилищно-коммунального хозяйства. Поставщик был вынужден искать справедливости в суде, который вынес решение о погашении задолженности в полном объеме. Судебными приставами-исполнителями Армавирского городского отдела было возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 миллиона 235 тысяч 080 рублей.



В установленный действующим законодательством Российской Федерации срок для добровольного погашения долга организация расплатиться не смогла. Вследствие чего руководитель предприятия-должника был предупрежден судебными приставами об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). После этого задолженность была погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор в сумме свыше 86 тысяч рублей.