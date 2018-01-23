Приставы проводят конкурс среди журналистов

Служба судебных приставов Краснодарского края объявила о начале традиционного ежегодного творческого конкурса среди журналистов Кубани. Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности и средств массовой информации к деятельности регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

В этом году журналистов приглашают соревноваться в четырех направлениях:

- «Лучший телевизионный сюжет»;

- «Лучший радио-сюжет»;

- «Лучший материал в печатном издании»;

- «Лучший материал в Интернет-СМИ».

Более подробную информацию можно получить, изучив Положение о конкурсе по ссылке http://fssprus.ru/2482840/.

Заявки на участие в конкурсе Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю принимает до 31 июля 2018 года. Призеры будут определены 31 октября.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, в которой должны быть указаны:

- ФИО автора;

- место работы и должность;

- адрес электронной почты;

- контактные телефоны;

- название конкурсной работы (работ);

- номинация Конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, в своих материалах освещающие деятельность судебных приставов в Краснодарском крае. Основные требования к публикациям, аудио- и видеосюжетам достаточно просты: они должны обеспечивать наиболее полное информирование населения о деятельности судебных приставов, поддерживать положительный имидж службы судебных приставов и повышать престиж профессии судебного пристава, авторитет Управления, давать объективное и оперативное освещение деятельности Управления и его структурных подразделений.

По итогам прошлого, 2017 года, первые места в различных номинациях заняли следующие краевые СМИ: в номинации «Лучший телевизионный сюжет» - МТРК «Краснодар»; в номинации «Лучший материал в печатном издании» - газета «Прибой» г. Геленджика; в номинации «Лучший материал в Интернет-СМИ» - сайт газеты «Комсомольская правда – Кубань»; в номинации «За вклад в информационное освещение деятельности ФССП России» - краевая газета «Кубань сегодня».

Управление приглашает к участию всех: и проверенных многолетним сотрудничеством «акул пера», и новых желающих – представителей краевых, районных и городских средств массовой информации.