Портфель кредитов наличными банка «Ренессанс Кредит» превысил 70 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2017 года

23 января 2018 года, Москва – За 11 месяцев 2017 года портфель кредитов наличными «Ренессанс Кредит» увеличился на 47,1% и достиг 71,5 млрд рублей. В аналогичном периоде 2016 рост составлял всего 9,6%. По объему портфеля нецелевых кредитов на 1 декабря 2017 банк занимал 11 место среди игроков сегмента*.



В январе-ноябре 2017 «Ренессанс Кредит» предоставил клиентам 62 млрд рублей в виде кредитов наличными, что в 1,7 раза больше результата первых 11 месяцев 2016 года. По объему выдач нецелевых займов банк уверенно держится в десятке самых активных игроков данного сегмента.



«В «Ренессанс Кредит» действуют несколько программ кредитования, среди которых каждый заемщик может выбрать максимально отвечающую его потребностям и возможностям. Кроме того, в течение всего рассматриваемого периода мы постоянно работали над повышением привлекательности наших кредитов наличными с точки зрения их стоимости и условий получения. Клиенты это видят, ценят и с удовольствием пользуются нецелевыми займами банка», – рассказал Дмитрий Курганов, директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов «Ренессанс Кредит».



В первые 11 месяцев 2017 года клиенты чаще всего оформляли кредиты наличными для осуществления ремонтных и строительных работ, с целью покупки нового или б/у автотранспорта, а также для приобретения мебели и крупной бытовой техники.



*Здесь и далее информация по рынку приведена в соответствии с данными Frank Research Group