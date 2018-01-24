Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счет

Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Как стало известно «Ъ», такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства. Причем по итогам дискуссии, развернувшейся среди чиновников, ограничения могут ужесточиться. ЦБ настаивает также на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их держателей. Ведомства обещают вскоре прийти к компромиссу, но каким бы он ни был, рынок электронных платежей лишится существенной части клиентов.