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Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счет

Среда, 24 января 2018 06:49
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Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Как стало известно «Ъ», такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства. Причем по итогам дискуссии, развернувшейся среди чиновников, ограничения могут ужесточиться. ЦБ настаивает также на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их держателей. Ведомства обещают вскоре прийти к компромиссу, но каким бы он ни был, рынок электронных платежей лишится существенной части клиентов.

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