Под Краснодаром появятся два новых микрорайона

В краевой столице 12 февраля пройдут публичные слушания по вопросам планировки будущих микрорайонов. В начальных проектах предусмотрены многоквартирные дома и следующие объекты инфраструктуры: 3 школы, 5 детских садиков и 2 поликлиники. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Первышов.



Как прокомментировали в городском департаменте архитектуры и градостроительства, под жилой массив планируют выделить порядка 70 га, расположенных в Карасунском округе вдоль Восточного обхода между поселками Зеленопольским и Знаменским.



Согласно документации, в первом микрорайоне предполагается размещение общеобразовательной школы на 1100 мест, детского дошкольного учреждения на 500 мест, здания поликлиники на 150 посещений в смену, учреждения социального обслуживания, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов.



Второй микрорайон предусматривает строительство общеобразовательного кластера, состоящего из двух школ на 1100 мест каждая, двух детских садов по 500 мест и детского дошкольного учреждения на 220 мест. Также здесь разместят поликлинику на 320 посещений в смену, храм и зеленые зоны, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.