На Кубани разработают законопроект, регламентирующий миграционный учет

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, необходимо уходить от уведомительного учета и вводить институт регистрации граждан.

Вопрос обсудили 23 января на выездном заседании в Новороссийске. Участие в совещании приняли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, начальник регионального управления ФСБ РФ Игорь Колосов, первый заместитель руководителя СК СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, начальник ГУ МВД России по региону Владимир Виневский, вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований.



Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань остается одним из самых притягательных для мигрантов регионом страны. Ежегодно население увеличивается на десятки тысяч человек.



«На Кубань едут жить, зарабатывать. В прошлом году в крае было зарегистрировано почти 600 тыс. иностранцев. Максимальное количество мигрантов — из Украины, Армении, Узбекистана и Таджикистана», — сказал губернатор.



Он добавил, что такой приток населения — это, безусловно, дополнительный ресурс развития экономики региона, но только в случае, если речь идет об официальном трудоустройстве и регистрации.