Погода в Краснодарском крае на 24—26 января

Со среды на Кубани пойдет снег. При этом температура воздуха даже днем упадет до минус трех. Это говорит о том, что снег у нас задержится, а не будет таять на глазах. В северной части края мы ожидаем его запасы до 3−5 сантиметров.

Осадки задержатся у нас ненадолго — до выходных. А там синоптики снова обещают потепление, которое не позволит сугробам остаться на месте. Однако уже в начале февраля в Краснодарском крае опять похолодает.



— В феврале мы не ждем никаких катаклизмов, но в первые десять дней на Кубани будут минусовые температуры. А после мы очень надеемся на февральские окна — время, когда зимой температура воздуха может подняться до 15-ти градусов тепла.