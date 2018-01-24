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В Сочи во время инвестиционного форума ограничат движение транспорта

Среда, 24 января 2018 06:53
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В Сочи с 18:00 13 февраля до 22:00 16 числа на некоторых участках будет действовать временное ограничение движения транспорта. Такие изменения коснутся проспекта Олимпийского между улицами Триумфальной и Казачьей, улицы Журналистов также между Триумфальной и Казачьей и улицы Губернской между бульваром Морским и проспектом Олимпийским.

— Объезд указанных участков автодорог будет осуществляться в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения по этим улицам, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Напомним, свое участие в инвестиционном форуме в Сочи уже подтвердили свыше тысячи человек. Среди них есть представители иностранных компаний (138) и главы регионов (73).

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